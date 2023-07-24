الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"القومى للسينما" يقيم عدة فعاليات احتفالًا بذكرى ثورة يوليو المجيدة

القومي للسينما
القومي للسينما

ينظم المركز القومي للسينما مجموعة من الفعاليات والعروض السينمائية والندوات والورش؛ احتفالاً بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمقر الثقافة السينمائية.

من المقرر أن تبدأ الفعاليات الأربعاء القادم الموافق ٢٦ يوليو بعرض فيلم "أربع أيام مجيدة" للمخرج صلاح التهامي، والذي يرصد وقائع تحويل مجري النيل وبناء السد العالي، وفيلم "أبوسمبل" للمخرج سعد نديم، والذى يوثق كيف تمت عملية نقل معبد أبوسمبل قبل بناء السد العالي وهو أحد أهم نجاحات الثورة المجيدة.

ويعقب ذلك فعالية تقام يوم الأربعاء الموافق ٢ أغسطس تتضمن عرض فيلم "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد شيمي، والذى يسرد قصة البطل "محمد مهران" ابن بورسعيد الذي قدم بطولة باسلة في مواجهة البريطانيين، وفقد خلالها عينيه.

وسيعقب عرض الأفلام ندوات يديرها مجموعة من كبار النقاد والسينمائيين، كما يتضمن البرنامج إقامة فعاليات خاصة للأطفال الموهوبين وأطفال التعلم الذكي، بمشاركة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تتضمن عروض أفلام وورشا للأطفال فئات عمرية ١٢ وحتى ١٧ سنة من الطلائع. 

يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز القومى للسينما بالمشاركة في إحياء ذكرى الأحداث المهمة التي مرت بها البلاد، وزيادة الوعي الثقافي والمجتمعي، وكذلك تنمية الشعور بالمواطنة لدى الأجيال القادمة.

يذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ابتداء من الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو، وفقا للبرنامج الزمني المحدد للفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.

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