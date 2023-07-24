الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشاط مكثف للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بعدد من المحافظات

متطوعين التحالف الوطني
متطوعين التحالف الوطني

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية، نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية، بالتعاون مع محافظة الدقهلية احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة شهدت تسليم 90 مشروعا تنمويا و16 كشكا بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 ملايين جنيه للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

كما أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أحد كيانات التحالف قافلة طبية لعلاج أمراض العيون لأهالي منطقة الهايكستب بمحافظة القاهرة شملت تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية، تمثلت في عمل فحوصات دقيقة للعيون باستخدام أحدث الأجهزة الطبية وتقديم العلاج بالمجان لأكثر من 120 مستفيدًا، بجانب توفير النظارات الطبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية للمستشفيات لإجراء اللازم.

وفي محافظة سوهاج قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع أكثر من 3750 شنطة مواد غذائية علي أهالي قري ومراكز المحافظة. 

كما قامت مؤسسة راعي مصر أحد كيانات التحالف بإطلاق عدد من القوافل الطبية المتنقلة بـ 10 محافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأكثر من 3 آلاف مستفيد. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مصر حياة كريمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس السيسي محافظات الجمهورية

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