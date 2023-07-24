الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنسبة نجاح 100%.. جامعة الأقصر تعتمد نتائج الفرق النهائية بالكليات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اعتمد مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، في جلسته رقم 53، نتائج امتحانات الطلاب للفرق النهائية بالكليات.

وأعلن المجلس في بيان له، أنه تم اعتماد امتحان دور مايو لسنة 2023م، للطلاب الناجحين بكليات: الألسن، وعددهم (142) طالبا وطالبة بنسبة مئوية (100%)، وبكلية الآثار بنسبة نجاح بلغت 100%، وبكلية الفنون الجميلة بنسبة مئوية (99.55%)، وبكلية السياحة والفنادق، بنسبة مئوية (85.88%)، وبكلية الحاسبات والمعلومات بنسبة مئوية (100%).

ووافق المجلس على فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة، بدءًا من السبت الموافق 19 أغسطس 2023م حتى الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وبشأن القواعد المنظمة للتحويل، ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي “2023-2024”، فقد حدد المجلس موعد قبول التحويلات على أن يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، وينتهي قبل بداية العام الجامعي 2023 /2024م بأسبوع.

كما وافق المجلس على قبول الطلاب المكفوفين بالجامعة للعام الجامعي 2023 /2024م، علي أن يتم فتح باب القبول بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر حتى يوم الأحد 8 أكتوبر.

كما منح مجلس جامعة الأقصر درجة الماجستير لعدد من الباحثين وهم:  منح الباحث عصران عبد الفتاح عصران ( من الخارج) – درجة الماجستير في الفنون الجميلة -  تخصص تصوير – شعبة تصوير زيتي، ومنح الباحث محمد عبد اللطيف محمد محارب  (من الخارج) – درجة الماجستير في الفنون الجميلة -  تخصص نحت – شعبة نحت بارز – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، وفي كلية الآثار، تم منح الباحث  هاني عبيد بدري موسي (من الخارج) – درجة الماجستير في الآثار -  تخصص دقيق آثار مصرية قديمة  – قسم الآثار المصرية- كلية الأثار - جامعة الأقصر.

جامعة الاقصر كلية الحاسبات والمعلومات بكلية الآثار كليات الألسن الفنون الجميلة

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