الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الثقافة وبناء الإنسان".. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية غدًا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية غدًا الثلاثاء، ندوة بعنوان "الثقافة وبناء الإنسان - روح التسامح"، بمركز المؤتمرات، بقاعة الوفود، في تمام الساعة 12 إلى 2 ظهرًا، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023.

ندوة "الثقافة وبناء الإنسان"

يشارك في الندوة كل من الدكتور محمد المهدي، والدكتور نظير عياد، والقمص أثناسيوس جورج، والدكتور محمد المحرصاوي، ويدير الجلسة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

وتستمر فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية في دورته الـ 18، حتى 26 يوليو، وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

يقام معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.

معرض مكتبة الإسكندرية

ومن أبرز دور النشر الموجودة بالمعرض في دورته الـ 18، جناح عرض"الأزهر الشريف"، وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين"، وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر".

اتحاد الناشرين المصريين الهيئة المصرية العامة للكتاب الذكاء الاصطناعي الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور محمد المهدي

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