رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بمستشفى الطوارئ

اجتمع د.أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بمسئولين من شركة المقاولين العرب فرع الدلتا والمسند إليهم أعمال تعلية مستشفى الطوارئ بحضور د.نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، ود.أيمن عبدالحميد، المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور ناصر عبدالبارى عميد كلية الطب.

ناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع خطة عمل تعلية مستشفى الطوارئ، حيث يأتى هذا المشروع فى ظل خطة الجامعة لتطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المواطنين وخدمة المترددين على المستشفيات الجامعية.

أكد رئيس جامعة المنوفية دعمه الكامل لتذليل أى عقبات وحل أى مشكلات فى سبيل الانتهاء من تعلية مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة ثلاثة أدوار، موضّحًا أن المشروع يهدف إلى تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة ٥٦ سريرًا، إضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة ١١ غرفة عمليات بنظام الكبسولات المغلقة، وهو نظام تعقيم ذاتي وفقا للمواصفات العالمية، أما الدور الأخير سيتم تخصيصه كقسم داخلي بسعة ٦٠ سريرا لخدمة مرضى الطوارئ.

كما وجه رئيس الجامعة بأهمية تكاتف الجميع لسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات ليتم افتتاحها فى أسرع وقت وسيتم عقد اجتماع دورى لمتابعة سير العمل، وكلف الشئون الهندسية والمستشار الهندسى بمتابعة سير العمل مع الشركة والانتهاء من المستخلصات المالية المطلوبة وحل أى مشكلات.

وعقد رئيس جامعة المنوفية اجتماعات مع أعضاء لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة سير العمل بالمشروعات القائمة والجارى العمل بها وعرض تقرير عما تم تنفيذه منذ الجلسة السابقة، واستعراض تقرير عن أعمال الصيانة والمنصرف من الاعتمادات المالية حتى الآن.