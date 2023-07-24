الانتهاء من رصف 6 شوارع بمدينة ملوى فى المنيا (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، الانتهاء من رصف 6 شوارع رئيسية وحيوية بالمدينة، مشيرة إلى أن هذه الشوارع لم يتم رصفها منذ قرابة 15 عامًا وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 /2024.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه استكمالاً لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، برصف الشوارع التى لم يسبق لها الرصف من قبل وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بهذه المناطق المحرومة من قطاع الرصف، تم الانتهاء من رصف عدد من الشوارع الهامة والحيوية بمدينة ملوي.

وأوضح رئيس المدينة أنه الانتهاء من رصف شارع جنينة المغاربة بطول ٢٨٠ مترًا وشارع أولاد الشيخ بطول 465 مترًا بحى جنوب المدينة، كما تم رصف شارع تونى بك بطول ٢٧٠ مترًا بعدد ٢ حارة وشارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع تونى بك بطول ١٦٠ مترًا وشارع المأمون البحرى بطول ١٢٠ مترًا بحى شمال ٢، وذلك ضمن أعمال رد الشيء لأصلة كما تم رصف شارع المساكن بحى شرق مدينة ملوى بطول ١٧٠ مترًا.

أكد رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الترابية التى لم يسبق لها الرصف من قبل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بهذه المناطق المحرومة من قطاع الرصف وذلك لعودة المظهر الجمالى والحضارى للمدينة، لافتًا إلى أن رصف هذه الشوارع سيسهم في تسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية كما ستسهم في الحد من وقوع الحوادث، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي تستجيب بصورة فورية لكافة مطالب المواطنين، حيث كانت هناك مطالبات من المواطنين بضم بعض الشوارع التي لم تشملها خطة الرصف بالخطة الأستثمارية وتمت الاستجابة لمطالبهم.

الإنتهاء من رصف 6 شوارع ضمن الخطة الأستثمارية بملوي

الإنتهاء من رصف 6 شوارع ضمن الخطة الأستثمارية بملوي

الإنتهاء من رصف 6 شوارع ضمن الخطة الأستثمارية بملوي

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