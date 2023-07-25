فى ذكراها.. تفاصيل رفض أم كلثوم غناء قصيدة للمطربة نادرة أمين

تمر اليوم ذكرى رحيل المطربة نادرة أمين، التي رحلت عن عالمنا يوم 24 يوليو من العام 1990، فهى من مواليد عام 1906، في حى عابدين بالقاهرة، قدمت خلال رحلتها الفنية عددًا من الأغاني التي استمع إليها الجمهور وأحبها.

أول حفلة غنائية للمطربة نادرة أمين

وتعد أول مطربة ظهرت على الشاشة المصرية، غنت قصائد لعدد كبير من الشعراء منهم خليل مطران والعقاد وابن الفارض، وكانت أقامت المطربة نادرة أولى حفلاتها الغنائية على أكبر مسارح القاهرة وهـو مسرح رمسیس، وتتمتع المطربة نادرة بمكانة عالية في عالم الطرب، وإن الشعب اللبناني يشوقه ساع صوتها.

أول فيلم سينمائي لنادرة أمين

وكانت المطربة نادرة هى أول وجه يظهر على الشاشة وذلك من خلال عرض أول فيلم غنائي مصري وهو "أنشودة الفؤاد" عام 1923، وأعقبته أفلام غنائية أخرى، ثم عرض أول فيلم للموسيقار محمد عبدالوهاب، “الوردة البيضاء” فى سنة 1932، وشاركته البطولة دولت أبيض، وقالت المطربة نادرة أمين في تصريحات لها وقتئذ: إن عبد الوهاب عرض عليها أن تشاركه في فيلم "الوردة البيضاء" بعد أن نجحت في أنشودة الفؤاد إلا أنها لم تتمكن من مشاركته.

قصائد لمحمود العقاد في فيلم شبح الماضي

وقدمت المطربة نادرة خلال عملها في السينما 4 أفلام، أنشودة الفؤاد، شبح الماضي، أنشودة الراديو، بنت ذوات، وقدمت في فيلم شبح الماضي 4 أغانٍ من تأليف الشاعر محمود عباس العقاد، غنتها بصوتها العذب نادرة أمين.

موقف طريف بين أم كلثوم والمطربة نادرة أمين

كانت نقابة الأطباء قد نظمت حفلًا كانت تغني فيه أم كلثوم والمطربة نادرة، وألح الجمهور على أن تغني أم كلثوم قصيدة "يقولون ليلى في العراق" بعد ما أصر الجمهور على موقفه، فأوضحت أم كلثوم أن الأغنية لزميلتها المطربة نادرة، فقالت: "يقولون ليلى في العراق مريضة.. يا ليتني كنت العميد المداوي" في إشارة منها إلى الطبيب على باشا إبراهيم عميد الجامعة وكان أحد أصدقاء نادرة المقربين.