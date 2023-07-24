فسخ التعاقد.. تفاصيل صفقة الزمالك مع أيوب عبد اللاوي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل الأزمة الخاصة باللاعب أيوب عبداللاوي، مدافع مولودية الجزائر لضمه في الموسم المقبل.

وحصل الزمالك على توقيع عبد اللاوي لضمه في الموسم المقبل بناءً على طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق والذي أوصى بالتعاقد مع مدافع يجيد بقدمه اليسرى.

وتابع المصدر: "الزمالك بدأ المفاوضات مع اللاعب منذ شهر وتم الاتفاق معه على كل التفاصيل الخاصة بعقده".

وأكمل "اللاعب يتبقى في عقده موسم واحد فقط وتم الاتفاق على فسخ تعاقده مع فريقه وينضم للزمالك في صفقة انتقال حر".

أضاف:"إدارة المولودية رفضت بشكل نهائي فكرة فسخ العقد خصوصًا بعدما علموا باتفاقه مع الزمالك ويريدوا الحصول على مكسب مادي من ورائه بيعه".

وواصل "اللاعب يرفض حتى الآن، التجديد للمولودية ويرغب في الرحيل عن الفريق، لكن الأزمة في رفضهم لفسخه تعاقده مع الفريق".