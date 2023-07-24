إزالة وإيقاف 20 حالة تعدٍ ومخالفات بناء خلال حملات مكثفة بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا ، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وتأكيده على عدم التهاون والتصدى بكل قوه وحسم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجها برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، تمكنت من ازالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة بمساحة ١٠٠ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة اشرف ماهر ، وعدد من الجهات المعنية، من ازالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الاول علوى بمساحة ٩٠ متر ، كما تم ازالة حالة تعدى وتشوين مواد بناء على ارض زراعية بقرية قصر هور، وتم فك شدة خشبية مخالفة لشروط الترخيص ومتابعة اعمال البناء بنطاق القرية للتأكد من استخراج رخص البناء ومدى الالتزام بشروط الترخيص وقامت الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا برئاسة يوسف عبدالحميد رئيس القرية ، من رصد حالة تعد على أملاك الدولة بالظهير الصحراوى الشرقى، وتم ازالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وأزال الإمام حسن رئيس قرية الروضة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية الروضة بالدور الثانى علوى بمساحة ٨٠ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف ، مؤكدا أن رئاسة مركز ومدينة ملوى، تعمل على المضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

وأضاف تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت برصد وإيقاف وإزالة ٣ حالات تعدى بقرى بنى موسى وأتليدم و ابيوها والتحفظ على معدات البناء ، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنيا ، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددا علي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي قامت بإيقاف أعمال تعدي بقرية منشأة منبال التابعه للوحده المحليه لقريه منبال عباره عن شدة خشبية لسقف الدور الثاني العلوي ، حيث تم ايقاف أعمال التعدي وفك الشده الخشبيه والتنبيه على المخالف بعدم معاودة المخالفة الا بعد الحصول على التراخيص المطلوبة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحضور رئيس القريه ومسؤولي التنظيم وتحت إشراف نواب رئيس المركز.

وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، أنه في إطار مجهودات الوحدات القروية في مجال الاتصالات تمكن مجلس قروى ميانة من إزالة 9 حالات تعدي علي ارض زراعية بقرية ملاطية ودهمرو ويوسف صدقي عباره عن شداد خشبيه وحوائط بالبلوك الحجري وتمت الإزالة في المهد وحتى سطح الارض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين مشددا علي رؤساء القري بمتابعة المرور والرصد الميدانى لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدى على الاراضى الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد علي عدم تكرار المخالفة مرة اخري بعد ازالتها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وأشار هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، ان الوحده المحليه بقرية دمشير تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ١٨ سهم ، وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة لمنع انتشار البناء العشوائى وتوفير المحاصيل الزراعية ، وذلك خلال حملة أشرف عليها محمود ابو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد جابر رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

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