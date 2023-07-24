الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفرق بين الدواء المحلى والمستورد.. والأدوية القادمة من الخارج بشكل غير شرعى

هيئة الدواء
هيئة الدواء

قدمت هيئة الدواء المصرية تعريفًا دقيقًا حول الفرق بين الدواء المحلي والمستورد والأدوية القادمة من الخارج بشكل غير شرعي، وذلك فى منشور رسمي لها.

وقالت هيئة الدواء إن الدواء المستورد هو كل دواء قادم من الخارج ومسجل داخل هيئة الدواء المصرية ويخضع للرقابة منذ حصوله على الإفراج الجمركي وحتى وصوله ليد المواطن، أما الدواء القادم من الخارج بطرق غير شرعية فيفتقد للأمان والجودة وشرعية التداول، ويمكن أن يشكل استخدامه خطرا على الصحة.

وأضافت أن الدواء المصنع محليًا يوفر نفس الجودة والأمان والفاعلية للأدوية المستوردة، مشددة على ضرورة استشارة الصيدلي أو الطبيب للوقوف على المثائل والبدائل المحلية المتاحة، والمساعدة فى اختيار الدواء الصحيح الذي يناسب حالتك الصحية. ​

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بمزايا برنامج المشغل الاقتصادي والتيسيرات الممنوحة من خلاله.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بمزايا برنامج المشغل الاقتصادي AEO التي تهدف إلى تقديم المزايا والتيسيرات إلى الشركات التي سيتم اعتمادها في البرنامج، وذلك لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن الواردات من المستحضرات الصيدلية، وخاماتها.

ومن المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ١ أغسطس، لمدة يوم واحد، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية، وتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

هيئة الدواء المصرية الدواء المحلي المستورد الأدوية القادمة من الخارج طرق غير شرعية البدائل المحلية المتاحة

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