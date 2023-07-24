بكلمات مؤثرة.. الشيخ ياسين التهامى ينعى والد الدكتور محمد الباز

نعى المنشد ياسين التهامي والد الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، والذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين.

وقال "التهامي" في بيان: "الشيخ الجميل محمود تهامي والشيخ ياسين التهامي وآل التهامي على العموم، يتقدمون بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده

رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل نجاح ذريته وتوفيقهم في ميزان حسناته".

وأضاف: "لولا هذا الرجل العظيم البسيط لم يكن الدكتور الباز حاليًا واحدًا من أهم الكتاب والصحفيين وأساتذة الإعلام في مصر والوطن العربي، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتجاوز عن إساءته وزد في إحسانه، وأدخله الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان عزاء والد الدكتور محمد الباز

ومن المقرر أن يتلقى الإعلامي الدكتور محمد الباز العزاء في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، الذي وافته المنية، فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، يوم الخميس المقبل، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي التحرير والإدارة بجريدة الدستور، من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وكتب الإعلامي الدكتور محمد الباز نعيًا مؤثّرًا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي، اليوم انكسرت مرآتي، اليوم مات أبي"، وبمجرد كتابة التدوينة سرعان ما انهالت التعليقات من متابعي ومحبي الدكتور محمد الباز، داعين لوالده المغفور له بإذن الله بالرحمة والمغفرة وله ولأهله بالصبر والسلوان.