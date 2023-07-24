التفاصيل المالية لمفاوضات الأهلى مع الجيش الملكى لشراء رضا سليم

أرسلت إدارة الأهلى عرضًا رسميًا إلى الجيش الملكى المغربى تطلب فيه ضم رضا سليم، جناح الفريق، بشكل نهائى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا أخيرًا لشراء اللاعب مقابل مليون و900 ألف دولار، خاصة أن اللاعب لديه رغبة فى الانتقال للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن بيراميدز والوحدة الإماراتي هما المنافسان الرئيسيان للأهلي في صفقة رضا سليم، فيما استغلت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي وطلبت الحصول على 3 ملايين دولار، من أجل الاستغناء عن اللاعب، فيما توقف عرض القلعة الحمراء عند مليون و900 ألف دولار لضمه.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر طلب ضم اللاعب الذى يجيد اللعب فى مركز الجناح، على أن يتم خروج الجزائرى أحمد القندوسى على سبيل الإعارة حال ضم المغربى رضا سليم قبل غلق باب القيد الصيفي.

في المقابل، حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التحضير مبكرًا في الإعداد لمعسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد بعد خوض مباراتي الداخلية والمصري في كأس مصر، والمقرر يوم 3 أغسطس المقبل.

وطلب كولر من إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ضرورة إقامة معسكر للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل إعداد اللاعبين ذهنيًا وفنيًا وبدنيًا، للمشاركة في أكثر من بطولة مختلفة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر حصل على موافقة مجلس إدارة القلعة الحمراء بإقامة معسكر الإعداد الخارجي في سويسرا.