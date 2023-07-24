دون راحة.. الأهلى يستعد لمواجهة المصرى فى ختام مبارياته بالدورى

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي، تدريباته دون راحة عقب الخسارة الثقيلة مساء أمس الأحد أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد الفريق الأول لمواجهة المصري في ختام مبارياته بالدوري الذي توج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهايته بخمسة أسابيع.



ويؤدي لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمام بيراميدز أمس مرانا استشفائيا خفيفا اليوم، في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم عقب المباراة الأخيرة.

في المقابل، يخوض باقي اللاعبين تدريبات قوية شاملة في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء الأربعاء على استاد برج العرب.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة بعد غد الأربعاء.

تشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المصري ودراسة الوحدات التدريبية المنتظرة في مران الفريق غدا قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.