أحمد سعد عن مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة: "متحمس للحفلة دى"

روّج النجم أحمد سعد لحفله الجديد المقرر إقامته الخميس المقبل، 27 يوليو، بمهرجان العلمين الجديدة.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر أحمد سعد عن سعادته بالحفل الجديد، ونشر بوستر الحفل وعلّق عليه وكتب: "يا جماعة بجد أنا متحمس جدا جدا للحفلة دي".

وشهدت الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من جمهور مهرجان العلمين الجديدة على حجز تذاكر الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل تامر حسني يوم الجمعة الماضي في افتتاح الحفلات الفنية للمهرجان.

وشهد موقع تذكرتي على مدار الأيام الماضية حجز أغلب تذاكر حفل النجم أحمد سعد بكل الفئات، والتي تراوحت بين 6500 جنيه لأعلى تذكرة ضمن تذاكر الطاولات الخاصة إلى 250 جنيهًا لأقل تذكرة، حيث حرصت إدارة المهرجان على إتاحة التذاكر لكل فئات الجمهور وكذلك أيضًا حفل النجم راغب علامة ونانسي عجرم يوم الجمعة المقبل في واحد من أضخم حفلات الموسم.

وحقق النجم أحمد سعد نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية في رحلته لتونس لإحياء إحدى حفلات مهرجان قرطاج، حيث استقبله جمهور المهرجان الذي حضر بالآلاف وامتلأت جنبات المسرح الأثري بالجمهور التونسي والعربي حيث رحبوا بالنجم أحمد سعد بداية من دخوله ليقدم عددا كبيرا من الأغنيات منها "إيه اليوم الحلوه ده" و"عليكي عيون" و"اختياراتي" وغيرها من الأغنيات.