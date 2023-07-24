الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد عن مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة: "متحمس للحفلة دى"

أحمد سعد
أحمد سعد

روّج النجم أحمد سعد لحفله الجديد المقرر إقامته الخميس المقبل، 27 يوليو، بمهرجان العلمين الجديدة.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر أحمد سعد عن سعادته بالحفل الجديد، ونشر بوستر الحفل وعلّق عليه وكتب: "يا جماعة بجد أنا متحمس جدا جدا للحفلة دي".

وشهدت الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من جمهور مهرجان العلمين الجديدة على حجز تذاكر الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل تامر حسني يوم الجمعة الماضي في افتتاح الحفلات الفنية للمهرجان.

وشهد موقع تذكرتي على مدار الأيام الماضية حجز أغلب تذاكر حفل النجم أحمد سعد بكل الفئات، والتي تراوحت بين 6500 جنيه لأعلى تذكرة ضمن تذاكر الطاولات الخاصة إلى 250 جنيهًا لأقل تذكرة، حيث حرصت إدارة المهرجان على إتاحة التذاكر لكل فئات الجمهور وكذلك أيضًا حفل النجم راغب علامة ونانسي عجرم يوم الجمعة المقبل في واحد من أضخم حفلات الموسم.

وحقق النجم أحمد سعد نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية في رحلته لتونس لإحياء إحدى حفلات مهرجان قرطاج، حيث استقبله جمهور المهرجان الذي حضر بالآلاف وامتلأت جنبات المسرح الأثري بالجمهور التونسي والعربي حيث رحبوا بالنجم أحمد سعد بداية من دخوله ليقدم عددا كبيرا من الأغنيات منها "إيه اليوم الحلوه ده" و"عليكي عيون" و"اختياراتي" وغيرها من الأغنيات.

النجم أحمد سعد أحمد سعد مهرجان العلمين العلمين أضخم الفعاليات الترفيهية سعد

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

"التعليم": رفع نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة فور إعلان النتيجة

مصدر برابطة الأندية يفسر سبب عقوبة حسين الشحات

رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس مجلس النواب السابق لتهنئته بمنصبه الجديد

أحمد سعد عن مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة: "متحمس للحفلة دى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب