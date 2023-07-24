الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أقيمت فيها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعًا سليمًا عن منظومة العدالة في مصر،  حسب نبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المحاكم الإبتدائية المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض محاكم الاستئناف محاكم النقض منظومة العدالة في مصر

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

"التعليم": رفع نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة فور إعلان النتيجة

مصدر برابطة الأندية يفسر سبب عقوبة حسين الشحات

رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس مجلس النواب السابق لتهنئته بمنصبه الجديد

أحمد سعد عن مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة: "متحمس للحفلة دى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب