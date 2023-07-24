الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أقيمت فيها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعًا سليمًا عن منظومة العدالة في مصر، حسب نبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.