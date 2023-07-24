الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن بدء المرحلة الثالثة من بروتوكول التعاون المشترك على التدريب المهنى للشباب فى مجال تصنيع الأسماك بأحدث وسائل التكنولوجيا، بالتعاون مع مجموعة شركات سمرمون لتصنيع الأسماك، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، أو المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أفاد فيه أنه استكمالًا لتفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المديرية، والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة مصانع وشركات سمرمون بالإسكندرية، وبعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية منه وبدء المرحلة الثالثة لتدريب الشباب على البرامج التدريبية التى تم إعدادها والاتفاق عليها بموجب البروتوكول، وتشمل شرحًا كاملًا عن سلامة الغذاء +Haccp+ISo22000، وطرق تصنيع الأنشوجة والتونة وجميع الأسماك المدخنة، وطرق التمليح والتخليل والطهي للأسماك بأحدث تكنولوجيا على أن يتم التسجيل للالتحاق بالدورة من خلال الرابط التالى https://forms.gle/mBWeD5WkC6rqrFmH9. 

وأضاف وكيل المديرية أن البروتوكول يأتي إيمانًا من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم، وحثهم على الدخول في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية، بالإضافة إلى رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.

كما نوه مدير المديرية بأن الدورات التدريبية متاحة للشباب والفتيات من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، من سن 18 إلى 45 سنة، ومدة التدريب 11 ساعة تدريبية مقسمة على 3 أيام، كما يتم التدريب المهني بمقر المديرية بسموحة، ومدة التدريب اليومية ساعتان يوميًا، ويحصل المتدربون فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى الموجودة داخل المحافظة وخارجها.

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