الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أزهر السويس: لم نتلق شكاوى في امتحانات الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني في معاهد السويس الازهرية

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الدكتور مؤمن الهواري، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني بمعاهد السويس الأزهرية لم تتلق أي شكاوى.

وتفقد الهواري ثاني أيام امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل لجميع المراحل ، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، لمتابعة سير الامتحانات بمعهد بنين السويس الإعدادي الثانوي، حيث تفقد فضيلته إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان ، وتوزيعهم داخل اللجان بشكل جيد ، وتوزيع أوراق الامتحان عليهم في الوقت المحدد.

وحفز فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، الطلاب خلال كلمته على الإهتمام بالتحصيل الدراسي ، وأهمية الوصول إلى مستوى جيد من التعليم ، وأثر ذلك عليهم في مستقبلهم المهني.

ثم تابع الهواري أعمال الكنترول ، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بجميع تعليمات الامتحانات ، وتوفير المناخ المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان.

مصر السويس امتحانات الدور الثاني الأزهر

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