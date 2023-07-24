"الثقافة" تحتفل بالذكرى 71 لثورة يوليو بفعاليات متنوعة بالقاهرة والمحافظات

نظمت وزارة الثقافة، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات، احتفالًا بالذكري 71 لثورة 23 يوليو، والتى تأتي ضمن خطة الوزارة للاحتفاء بالأعياد والمناسبات الوطنية البارزة في التاريخ المصري.

قطاع الفنون التشكيلية

وأقام قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة بمتحف جمال عبد الناصر، حاضر فيها نخبة من الخبراء والمثقفين والمفكرين، هم: المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، دجمال شيحه، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جمال شيحه للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، كما شارك في اللقاء عبر zoom العميد مصطفى حمدان، من لبنان، والعماد إميل لحود، رئيس لبنان الأسبق ، والمطران عطا الله حنا، من القدس، وزهير المعزاوي، من تونس، وقد تحدثوا في الندوة عن ثورة يوليو وأحداثًا غيرت التاريخ، تخلل اللقاء عزفًا على العود وغناءً لأغاني الثورة، وبعد انتهاء الندوة قام السادة الحضور بجولة تفقدية للمتحف لمدة ساعة، وأشادوا بدور قطاع الفنون، ومتحف جمال عبد الناصر، في تنظيم اللقاء وفتح المتحف في يوم الإجازة الرسمية مجانًا للجمهور.

قطاع الإنتاج الثقافى

ويُقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد ‏جلال، ملتقى الهناجر الثقافى، بعنوان "يوليو٥٢ ‏ويونيو ٢٠١٣.. ونظرة على مصر"، فى السابعة ‏والنصف مساء الإثنين، ٢٤ يوليو، بمركز الهناجر للفنون، ‏برئاسة الفنان شادى سرور‎ ‎.‏

والذي يُشارك فيه الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ ‏التاريخ الحديث والمعاصر -جامعة حلوان، الأستاذ ‏الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ جامعة عين ‏شمس، الأستاذ الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة ‏العربية -جامعة الأزهر بالقاهرة- ومستشار الجامعة ‏للأنشطة الثقافية والطلابية بالجامعة، الأستاذة الدكتورة ‏هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري -‏جامعة الزقازيق-، الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، ‏أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة‎، ويديره الدكتورة ناهد عبد ‏الحميد، كما يتخلل برنامج ‏الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها "فرقة كنوز"، ‏بقيادة الفنان "محمود درويش".‏

الهيئة العامة للكتاب

وتُنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عددًا من الفعاليات المُصاحبة لمعرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة،والذي انطلقت فعالياته بالتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو حيث تقيم هيئة الكتاب عددًا من العروض المخصصة للأطفال خلال أيامه، ومجموعة من الندوات التثقيفية، إلى جانب عقد لقاءات مع الكتاب الكبار من محافظة بورسعيد وكافة المحافظات.

وفي الثامنة مساء الأربعاء ٢٦ يوليو، تعقد أمسية شعرية، لشعر الفصحى، يشارك فيها الشعراء، أحمد عبد الحميد، سامح درويش، سعد الزكي، السيد الخميسي، السيد منصور، محمد حافظ، محمد عبد الهادي، محمد المغربي، نزار البيومي، هشام عبد الجواد، ويديرها الشاعر أحمد الأقطش، وفي الثامنة مساء الخميس، ٢٧ يوليو، تعقد ندوة بعنوان «السرد في بورسعيد”، يشارك فيها الروائيون، إبراهيم صالح، سامح الجباس، السيد زرد، منى الجبريني، محمد خلف، وتديرها الروائية سمية الألفي.

ويُعقد في الثامنة مساء يوم الجمعة، ٢٨ يوليو، حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، وفي الثامنة مساء السبت، ٢٩ يوليو.

وفي الثامنة مساء الإثنين، ٣١ يوليو، تعقد ندوة بعنوان « صورة المرأة في الأدب البورسعيدي»، يشارك فيها الكتاب حسن خلف، صلاح عساف، عزة إبراهيم، منى الديب، وتديرها الكاتبة سهام الوهيبي، ويختتم المعرض فعاليات في الثامنة مساء الثلاثاء، ١ أغسطس، بأمسية لشعر العامية، يشارك فيها الشعراء، عبد الفتاح البيه، محمد عبد القادر، أحمد شلبي، أحمد مجدي، أميرة محسن، السيد عبد الفتاح، صابر عبيد، صفاء الشرايدي، عادل الشربيني، محمد رؤوف، محمد فاروق، مريم خليفة، ويديرها الإعلامي محمد سعد.

ويرافق البرنامج الثقافي، يوميًا برنامجًا فنيًا أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع هيئة الكتاب، لأهالي وأبناء محافظة بورسعيد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

وتُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا كبيرًا من الفعاليات في القاهرة والمحافظات تتضمن ندوات ثقافية وعروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية على مستوى الجمهورية ،بخلاف عرض مجموعة متنوعة من الأفلام التسجيلية من إنتاج الشئون المعنوية بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية منها أفلام "عقيدة مصر ، أجيال النصر ،أكتوبر ،حكاية علم".

كما أقام قصر ثقافة السلام احتفالية فنية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفرقة "كورال أنغام السلام"، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية المتنوعة.

كما قدم فرع ثقافة الجيزة ببيت ثقافة زنين، عرضًا لأغاني وطنية وورشة فنون تشكيلية عن الثورة، بينما يعقد فرع ثقافة بني سويف بنادي الشرطة محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو وبداية عهد جديد" لنعيم حماد، وأمسية شعرية عن حب الوطن لجمال عبد العلي، وشهد عادل، مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية.

أما فرع ثقافة الفيوم فعقد بمكتبة الطفل والشباب بطامية، محاضرة بعنوان "ثورة يوليو أهداف وإنجازات" مع ورشة فنية وعروض مواهب.

وشهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط، الخميس، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، احتفالًا بذكرى ثورة يوليو المجيدة .

وعقد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، محاضرة تثقيفية بعنوان "أحوال مصر ما قبل ثورة ٢٣ يوليو المجيدة" تناول بها المحاضر محمد هيكل في حديثه أهمية ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وعرضًا لبعض أحوال المجتمع قبل الثورة، وكيف حولت تاريخ مصر المعاصر، وأثرت اجتماعيًا واقتصاديًا على أحوال المصريين وساهمت في تغيير مسار مصر التاريخي كاملًا.

وفي السياق ناقشت عدة مواقع أخرى بالفرع أهم أسباب ونتائج الثورة ومكتسباتها ومبادئها ودورها في الحياة الاجتماعية وما حققته من إنجازات، ومنها مكتبة الأنصار الثقافية، وبيت ثقافة بني عدي.

و​نظم فرع ثقافة أسوان، مساء الخميس، حفلًا فنيًا بحديقة الشيراتون، في الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي محافظة أسوان، وتضمن الحفل عرضًا لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى وسحر أمير، ومجموعة من الأغاني.

كما شهدت مواقع قصور الثقافة بالغربية، احتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك من خلال مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها: أسباب ونتائج الثورة، وأهم الأحداث السياسية والاجتماعية قبل اندلاعها، وأهم رموزها، ومبادئها التي قامت من أجلها، وذلك في داخل مواقع: بيت ثقافة كفر الزيات، وبيت ثقافة السنطة، وقصر ثقافة المحلة، ومكتبة إبيار، وقصر ثقافة غزل المحلة، ومكتبة محلة أبو علي الثقافية.

كما استقبلت قرية البوصيلي، التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، السبت، أولى الفعاليات بالقوافل الثقافية والمسرح المتنقل للقرى الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

صندوق التنمية الثقافية

ويقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية حفلًا موسيقيًا لفريق "عوف تيم" في السابع والعشرين من يوليو الجاري.