الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحي يوجه الشكر للقيادات السياسية على اهتمامهم بالقطاع

محمد كارم، الخبير
محمد كارم، الخبير السياحي

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن شواطئ مدينة العلمين من أفضل الشواطئ على مستوى العالم من حيث نقاء الماء، ونعومة رمالها.

وقال “كارم” خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم: "بتمنى كل المصريين يزوزون العلمين، ويروا جمال ونقاء مياهها، والسياحة الشاطئية التي روج لها خلال الفترة الماضية".

وأوضح الخبير السياحي أن مصر كانت لديها سياحة ثقافية وشاطئية فقط، والمتمثلة في محافظات الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والغردقة، أما الآن فأصبح كل مدينة في مصر لها طابع سياحي مختلف، يجرى استغلاله لتنشيط الحركة السياحية في الدولة.

ووجه الخبير السياحي الشكر لجميع القيادات السياسية على اهتمامهم بالقطاع السياحي، لأنه يعد قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن استغلال كل محافظة في مصر من عوامل الجذب الخاصة بها لجدب أكبر عدد من السائحين لمصر خطوة مهمة جدا.

 

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