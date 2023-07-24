الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير تربوي يقدم نصائح لأولياء الأمور حال حصول أبنائهم على مجموع منخفض

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أيام قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لها، وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوى، إنه من المتوقع في ظل النظام الجديد للامتحانات في الثانوية العامة حصول الكثير من الطلاب على مجاميع منخفضة مما قد يصيب الطالب وأسرته بنوع من الصدمة.

وأضاف فى تصريح خاص لموقع الدستور: ومن ثم يجب على أولياء الأمور اتباع بعض التوجيهات النفسية والتربوية في التعامل مع أولادهم خلال هذه المرحلة الحساسة وخاصة لو كان الطالب قد بذل قصارى جهده في المذاكرة  ولكن قدراته العقلية والتحصيلية لا تؤهله الا للحصول على هذا المجموع، حيث إن الإفراط في توجيه اللوم وممارسة الضغوط على الطالب قد  يؤدى إلى إصابته بالعديد من الاضطرابات النفسية وفقدان الثقة بالنفس وأحيانا التفكير فى التخلص من حياته.

 

وتتضمن توصيات التعامل مع الطالب خلال هذه الفترة ما يلي :

_تقبل الأمر والتسليم بقدر الله باعتباره هو الأفضل دائما 

_ تجنب المقارنة بين الطالب وغيره من الطلاب وعدم نقل الإحساس له بأنه أقل منهم

_ الإيمان بأن المستقبل لا يتوقف على نتيجة الطالب في الثانوية العامة وكم من الأشخاص الذين حصلوا على مجاميع منخفضة في الثانوية العامة أصبحوا ناجحين في الحياة... والعكس صحيح بالنسبة للكثير ممن حصلوا على مجاميع مرتفعة 

_تركيز الأسرة والطالب على اختيار التخصص الأنسب له من بين العديد من التخصصات الموجودة

_تركيز الطالب على تنمية مهاراته الشخصية  في اللغة والتواصل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فهي الأهم في التوظف حاليا

يذكر أنه يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها من الوزارة رسميًا وذلك من خلال موقع الدستور على الرابط التالى https://natega.dostor.org/

قم بتسجيل رقم جلوسك وسوف تظهر لك عقب اعتمادها رسميًا.

 

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