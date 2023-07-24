الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإعلامى محمد سعيد محفوظ ينعى والد الدكتور محمد الباز

الإعلامي محمد سعيد
الإعلامي محمد سعيد محفوظ

نعى الإعلامي محمد سعيد محفوظ ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الذي توفي اليوم.

وتقدم الإعلامي محمد سعيد محفوظ بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز منشورا على “فيسبوك” ينعى فيه والده بكلمات مؤثرة، قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي.. اليوم انكسرت مرآتي.. اليوم مات أبي".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

 

محمد سعيد محفوظ الدكتور محمد الباز مجلسى إدارة وتحرير جريدة الإعلامي محمد سعيد محفوظ

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