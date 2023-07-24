"الرعاية الصحية": تفعيل دور وحدة اليقظة الدوائية بمحافظات التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تفعيل دور وحدة اليقظة الدوائية بهيئة الرعاية الصحية، وذلك داخل محافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، وذلك لضمان توفير رعاية صحية آمنة لمنتفعى التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة في بيانها: تعد الوحدة أداة تنسيقية مع هيئة الدواء المصرية، باعتبارها الجهة الرسمية المصرية المنوطة بذلك، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة وضمان توفير دواء آمن وفعال، ورعاية صحية آمنة لكل المتعاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

من جانبها، ثمَّنت هيئة الدواء المصرية جهود وحدة اليقظة الدوائية بهيئة الرعاية الصحية لإسهاماتها الفعَّالة في الوصول إلى الاستخدام الأمثل للأدوية، وذلك داخل دورية مركز اليقظة الدوائية المصري بهيئة الدواء المصرية، موجهة الشكر لهيئة الرعاية الصحية بشكل عام وفرع الهيئة ببورسعيد بشكل خاص، حيث ارتفع عدد البلاغات العكسية الواردة، فضلًا عن زيادة جودة البلاغات شهريًا، مما ساهم في تعديل عدد من الإجراءات الصحية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة وتوصيل الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية إلى منتفعي التأمين الصحي الشامل.

واستكمل بيان الهيئة، بدءًا من محافظة بورسعيد مرورًا بمحافظة الإسماعيلية ووصولًا إلى محافظة الأقصر، تم تشكيل فرق من ممثلي وحدة اليقظة الدوائية بكل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث، وذلك منذ بداية عام 2023 حتى الآن، ومن المقرر أن يتم تشكيل فرق لليقظة الدوائية بكل منشآت هيئة الرعاية الصحية بكل المحافظات، وذلك بالتتابع وطبقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي ذات السياق، وتفعيلًا للإجراءات التنفيذية للوحدة في المحافظات، تم إطلاق عدة برامج تدريبية مُفصلة لمسئولي اليقظة الدوائية، آخرها بمحافظة الأقصر، وذلك على أيدي خبراء الصحة العالمية عن مفهوم وتطبيقات اليقظة الدوائية في مصر، ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تم الاستفادة من كفاءات وخبرات مستشاري منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، فيما تم تأهيل الكوادر على يد الدكتور عمرو سعد، مستشار اليقظة الدوائية بمنظمة الصحة العالمية مكتب مصر، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إلى جانب الدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالمكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة، إلى أن وحدة اليقظة الدوائية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تتلخص مهامها في رصد وتحليل الآثار العكسية للأدوية، وكذلك جمع وتقييم المعلومات عن سلامة المستحضرات الصيدلية، فضلًا عن التنسيق والتواصل مع هيئة الدواء المصرية للإبلاغ بما تم رصده وتوثيقه من أرض الواقع من ردود أفعال المنتفعين عن المستحضرات الطبية والعلاجية، كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن سلامة المستحضرات الصيدلية في السوق المصري، إضافة إلى التنسيق لتطبيق علم اليقظة الدوائية وأنشطته وممارسته لجميع فرق مقدمي الرعاية الصحية "أطباء، صيادلة، تمريض، …" بمنشآت الهيئة.