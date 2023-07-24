"الإسكوا" تناقش كيفية التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي غدًا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" غدًا الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، حدثاً جانبياً بشأن "تحوّل المنظومات الغذائية في ظل أزماتٍ متعددة: التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والنزاعات".

ويأتي هذا الحدث الجانبي خلال الاجتماع التقييمي لمنجزات مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمنظومات الغذائية، بعد مرور عامين على انعقاده، وقد نُظِّم هذا الحدث بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتحالف العمل من أجل أنماط غذائية صحية بفضل نُظُم غذائية مستدامة للأطفال وللجميع، وتحالف النُظُم الغذائية القادرة على الصمود إزاء تغيُّر المناخ، وتحالف مكافحة الأزمات الغذائية في إطار الترابط بين القضايا الإنسانية وقضايا التنمية والسلام، والائتلاف المعني بالحماية الاجتماعية وتحول النُظُم الغذائية، وذلك بدعم من حكومة السويد.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن هذا الحدث يهدف إلى تسهيل المناقشات بشأن النُظُم الغذائية في بيئات هشّة، وإتاحة حيّز للدول المتضررة لتبادل الخبرات في مجال تنفيذ الإجراءات التي تعالج العوامل المُسبِّبة للأزمات.

ويعرض الحدث أيضاً مجموعةً من الأفكار بشأن وسائل التنفيذ، وحلولاً مراعية للسياق من أجل تحويل النُظُم الغذائية وتعزيز مرونتها واستدامتها.

ومن المقرر أن تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" ايضًا حلقة عمل بشأن قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، خلال الفترة من 8 إلى 11 اغسطس 2023.

وتابعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن حلقة العمل تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لموظفي الإدارة الفلسطينية في سياق تيسير التجارة، كما تساعد المشاركين على اكتساب فهم كامل لقواعد المنشأ الخاصة باتفاقيّة التجارة الحرّة العربية الكبرى، وعلى التوصّل إلى تفسير مشترك لها، بهدف توحيد تطبيقها.