الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقًا فى نهر النيل بمنشأة القناطر

جريدة الدستور

لقي طفل مصرعه غرقًا بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق شخص في نهر النيل بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلًا تعرض للغرق بالنيل لعدم إجادته السباحة، وحدد رجال المباحث هوية الطفل، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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