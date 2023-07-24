الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضرب ربة منزل وطردها من منزل الزوجية على يد زوجها وأولاده بالقليوبية

ضرب ربة منزل وطردها
ضرب ربة منزل وطردها من منزل الزوجية على يد زوجها وأولاده

شهدت مدينة قها بمحافظة القليوبية، واقعة محزنة حيث تجرد زوج وأبناءه من الرحمة وقاموا بطرد والدتهم من منزلها بإحدى قرى قها بناء على رغبة الزوج وتعدوا عليها بالضرب المبرح محدثين إصابات لها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم  مأمور قسم شرطة قها بورود بلاغ من ربة منزل تدعى رسمية محمود، 65 سنة، بقيام زوجها واثنين من أبنائها بالتعدى بالضرب المبرح عليها، وطردها من منزلها الكائن بدائرة القسم.

وأشارت المجنى عليها فى بلاغها، إلى أن زوجها يدعي "ح. ج" وأبنائها كل من "ع. ح"، و"ر. ح"، قاموا بضربها أحدهما بعصا خشبية "شومه" على ذراعها ورجلها والآخر باليد على وجهها بمشاركة الزوج وبتحريض منه لرغبته في طردها من منزل الزوجية، لتتركه عنوة عنها وإلا سيقتلوها.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 10744 جنح قسم شرطة قها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قسم شرطة قها لواء نبيل سليم محافظة القليوبية منزل الزوجية ربة منزل ضرب ربة منزل وطردها

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