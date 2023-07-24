غدًا.. بيت السنارى يستضيف ندوة "رموز وأساطير"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "رموز وأساطير"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر الجاري، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تدور الندوة حول التعريف بالأساطير من خلال إلقاء الضوء على الرمز والأسطورة في الحضارة المصرية القديمة، حيث ستتم الإجابة عن الكثير من التساؤلات حول أصول ومعاني الأساطير وكيفية استمرارها عبر الأجيال، ومدلولات الرموز، وكيفية استخدامها، كما توضح الندوة أهمية هذه الأساطير في الإجابة عن أصعب الأسئلة وأبسطها فيما يتعلق بتاريخ البشرية.

يقدم الندوة المهندس أحمد جمال شوقي؛ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية ويعمل في مجال إدارة المشروعات المعمارية والأثرية، كما أنه باحث متخصص في علوم الترميم والآثار والفلك المصري القديم والمعمار الفلكي والميثولوجيا المصرية القديمة، وبالإضافة إلى ذلك فهو روائي، وقد صدر له رواية الحقيقة عام 2012، ورواية سيدة الحياة 2015.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكل متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كل المجالات.

بيت السناري

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.