الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الهلال السعودى يقترب من حسم صفقة انتقال البرازيلى "مالكوم"

مالكوم لاعب زينيت
مالكوم لاعب زينيت سان بطرسبرج

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي اقترب من حسم صفقة انتقال المهاجم البرازيلي «مالكوم»، قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إن الهلال اقترب من إنهاء صفقة «مالكوم»، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل نهائية يتم التفاوض بشأنها من أجل حسم الصفقة التي تتراوح قيمتها ما بين 55 و60 مليون يورو.

وكان مالكوم قد انضم لصفوف زينت سان بطرسبرج صيف عام 2019، قادمًا من برشلونة الإسباني، في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

وفي حال انضمامه، سيكون مالكو رابع الصفقات الصيفية للهلال، بعد التعاقد مع كل من البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، والصربي سيرج سافيتش، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وتضم قائمة أجانب الهلال أيضًا كلًا من الكوري الجنوبي هيون سو جانج، والبرازيليين ماثيوس بيريرا، وميشايل، والمالي موسى ماريجا، والبيروفي أندريه كاريلو.

وتنص لوائح الدوري السعودي على قيد 8 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق، ليصبح الهلال مطالبًا بالاستغناء عن لاعب أجنبي واحد، قبل غلق باب الانتقالات في السعودية.

الهلال السعودي مالكوم زينيت سان بطرسبرج فابريزيو رومانو الهلال الدوري السعودي

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