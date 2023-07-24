نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعملية جراحية، في مركز شيبا الطبي في تل هشومير، لاستلام جهاز تنظيم ضربات القلب مساء السبت، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو غادر مركز شيبا الطبي، صباح اليوم الإثنين، بعد يومين من التعافي في المستشفى.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجراحة: "أشعر بشعور رائع، لكنني أستمع إلى أطبائي.. وقال الأطباء إنني سأخرج من المستشفى بعد ظهر الغد وسأتمكن من الوصول إلى الكنيست للتصويت".

الجفاف والاستشفاء

في الأسبوع الماضي، دخل نتنياهو إلى مركز شيبا الطبي بعد أن أصيب رأسه في منزله في قيصرية. وبعد سلسلة من الفحوصات، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى بجهاز هولتر، وهو نوع من مخطط كهربية القلب المحمول لمراقبة القلب.

وليلة السبت الماضي، رصد جهاز هولتر مشكلة في ضربات قلبه، مما دفع أطباء نتنياهو إلى نصحه بإجراء عملية لتنظيم ضربات القلب.