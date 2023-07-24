"القاهرة الإخبارية": "الليكود" يفشل جهود التسوية مع المعارضة بشأن أزمة التعديلات القضائية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن التوتر هو سيد الموقف الآن في القدس المحتلة والتي تضم أكبر عدد من المحتجين بعد تل أبيب، وذلك بسبب مكوث المحتجين والمتظاهرين أمام مقر الكنيست الإسرائيلي.

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أن المتظاهرين عدلوا احتجاجهم من نطاق الاحتجاجات لنصب خيام أمام الكنيست وبواباته في محاولة منهم لعرقلة دخول أعضاء الائتلاف الحكومي لإتمام التصويت لمشروع القانون الجديد، وربما لهذا السبب وصلت رسالة لأعضاء وائتلاف الحكومي اليميني بأن يكونوا في مناطق قريبة من الكنيست، وأن يصلوا قبل الموعد المحدد للتصويت بنصف ساعة تجنبًا لحدوث عرقلة من قبل المحتجين.

- "الليكود" يرفض محاولات التسوية مع المعارضة بشأن أزمة التعديلات القضائية

وأكدت أن هناك عدة أطراف حاولت الدخول في إحداث تسوية بين المعارضة والائتلاف الحكومي على رأسها الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل، بشأن أزمة "التعديلات القضائية"، إلا أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو رفضها، والتي تتمثل في بعض التعديلات لمشروع عدم معقولية المحاكم الإسرائيلية، مما يعني أن المحاكم الإسرائيلية أو التعديل الوزاري يقضي بأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من قبل الوزراء وليس من قبل الائتلاف الحكومي أو الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن التوقيت هو الخلاف الأبرز، فـ"الليكود" والائتلاف الحكومي يقول إنه يستطيع تأجيل التعديلات لمدة 5 أشهر على عكس المعارضة التي ترغب في تأجيلها لمدة عام ونصف العام، وهذا الخلاف الأساسي بينهما، لذلك الساعات المقبلة فاصلة بخصوص، إما أن يتمسك "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة بقراره وتأجيلها فقط لـ5 أشهر، الأمر الذي يدفع إلى استمرار المظاهرات بالشوارع الإسرائيلية، أو الرضوخ لضغوط الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالبه بالتراجع عن التعديلات.

