كواليس جلسة "أوسوريو" مع معاونيه استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيرى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول تدريباته، اليوم، على ملعب نادي عكاظ القريب من فندق إقامة الأبيض في السعودية استعدادًا للبطولة العربية.

وتجمع اللاعبون فى الثامنة صباحًا فى بهو الفندق، بعدها توجه الفريق في تمام الثامنة والربع إلى ملعب التدريب بصحبة إحدى سيارات الشرطة.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع معاونيه مدحت عبدالهادي، المدرب العام، وأحمد مجدي وفريدى هيريرا، المدربين المساعدين، على هامش مران اليوم الذي أقيم بملعب عكاظ لشرح برنامج التدريب لليوم الأول استعدادًا لمباريات البطولة العربية.

وشرح المدير الفني الأدوار المطلوبة من معاونيه خلال مران اليوم استعدادًا للقاء الاتحاد المنستيري المقرر له يوم ٢٨ يوليو الجاري في البطولة العربية.

تدريبات قوية لحراس المرمى في مران الزمالك

قاد محمد عبدالمنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات ثلاثي حراسة المرمى، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم، خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى تدريبات لاعب الكرة بالقدم بجانب التركيز على بعض الجوانب الفنية استعدادًا للمباريات المقبلة في البطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحى- محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثى- محمد عبدالغني- حسام عبد المجيد– مصطفى الزناري- محمد طارق– أحمد فتوح- حاتم سكر- أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- نبيل عماد دونجا- حمدي علاء- محمد حسام "بيسو"- عمرو السيسي- أحمد سيد "زيزو"- يوسف إبراهيم "أوباما"– سيد عبدالله "نيمار"– أحمد عبدالرحيم "إيشو"– إبراهيما نداى– محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى– ناصر منسى– علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو، ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصرالسعودي يوم 3 أغسطس.