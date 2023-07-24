الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يوقع عقود إنشاء مصنع أجنبي في أول منطقة استثمارية بالفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل منذ قليل، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمحافظة الفيوم، للمشاركة في مراسم توقيع العقود بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، وذلك لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

يشهد مراسم التوقيع، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير الياباني في القاهرة ، وممثلي الشركة اليابانية، وعدد من المهتمين بشئون الصناعة والاستثمار.

ويأتي توقيع التعاقد بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية لإنشاء مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات، في إطار الجهود الحثيثة من الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر ومختلف دول العالم، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، ويتم توقيع التعاقد، اليوم الإثنين،  بفندق  هلنان أوبرج الفيوم.

وصول وزير التنمية المحلية الفيوم وشركة يازاكي اليابانية أول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية

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