الكاتب الصحفى محمد عبدالرحمن ينعى والد الإعلامى محمد الباز

نعى الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والذي توفي فجر اليوم الإثنين.

وتقدم الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن بخالص العزاء لأسرة الفقيد، رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

وأعلن الدكتور محمد الباز عن وفاة والده فجر اليوم الإثنين، وكتب، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى، اليوم مات أبى".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة- مركز الزرقا بمحافظة دمياط.