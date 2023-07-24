جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد جروتر فيورث الودية ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، بجانب مباراة منتخب ألمانيا ضد المغرب في بطولة كأس العالم للسيدات.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- منتخب إيطاليا X منتخب الأرجنتين: في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة France 2 وقناة SuperSport Maximo 1

- منتخب ألمانيا X منتخب المغرب: في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة SuperSport Maximo 1

- منتخب البرازيل X منتخب بنما: في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على ناة SuperSport Maximo 1.

مواعيد مباريات اليوم الودية

مواعيد مباريات اليوم الودية ضمن استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024

- جروتر فيورث الألماني X ليفربول الإنجليزي: في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كما أقيمت مباراة بين ناديي ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، صباح اليوم الاثنين، وتحديدًا في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وقد انتهت بفوز الفريق المدريدي بنتيجة 3-2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرازيلي

- كوريتيبا X فلومينينسي: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.