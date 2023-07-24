الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حمدي رزق ينعى والد الدكتور محمد الباز

الكاتب الصحفي حمدي
الكاتب الصحفي حمدي رزق

نعى الكاتب الصحفي حمدي رزق ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة “الدستور” والذي توفي صباح اليوم الاثنين.

وتقدم الكاتب حمدي رزق  بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ينعي فيه والده بكلمات مؤثرة قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى اليوم انكسرت مرآتى اليوم مات أبى".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

الكاتب الصحفي حمدي رزق رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور والد الدكتور محمد الباز الكاتب حمدي رزق تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر م

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