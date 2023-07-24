خبير سياحي: التقارير الدولية الإيجابية تسهم في الترويج بشكل كبير للسياحة المصرية

علق محمد فاروق الخبير السياحي، على توقعات موقع "ترافل أوف باث" الإيجابية تجاه زيادة أعداد السائحين في مصر بنهاية 2023، مؤكدا أن جميع المجلات والمنصات العالمية تقدم تقارير إيجابية عن السياحة المصرية ومعدلاتها الإيجابية.

وقال “فاروق” خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن التقارير الدولية الإيجابية تسهم في الترويج بشكل كبير للسياحة المصرية، مؤكدا أن الدولة شهدت العديد من التطوير في البنية التحتية مع توفير الأمن والاستقرار بما يسهم في زيادة أعداد السائحين.

وكانت مصر استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح منذ بداية العام الجاري، وفق بيانات نقلها الموقع الأمريكي Travel off path المتخصص في السياحة والسفر، مؤكدًا أنها لا تظهر أي علامة على التباطؤ في جذب السياح.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه من المتوقع وصول هذا العدد إلى 15 مليونًا بحلول نهاية عام 2023، وهذه زيادة كبيرة عن 11.7 مليون زائر وصلوا في عام 2022.

وذكر موقع "Travel off path" الأمريكي، أن مصر تشتهر بالمدن النابضة بالحياة والمعالم القديمة والمناظر الطبيعية الخلابة، لكن ليست هذه الأشياء الوحيدة التي تجذب السياح.