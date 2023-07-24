الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى أسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيب 2 آخران إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق إدفو مرسي علم في حدود محافظة أسوان، صباح اليوم. 

 وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم ونقل المتوفين إلى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

بينما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب ورائها. 

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