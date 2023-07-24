"الدستور" تنعى والد الإعلامى الدكتور محمد الباز

ببالغ الأسى والحزن، تتقدم أسرة مؤسسة "الدستور" بأحر التعازي والمواساة لرئيس مجلسي إدارة وتحرير المؤسسة، الدكتور محمد الباز، في وفاة والده، داعين المولى عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويجعل مثواه الجنة.

وودع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والده الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "الباز": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".