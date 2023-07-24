الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الدستور" تنعى والد الإعلامى الدكتور محمد الباز

شعار مؤسسة الدستور
شعار مؤسسة الدستور

ببالغ الأسى والحزن، تتقدم أسرة مؤسسة "الدستور" بأحر التعازي والمواساة لرئيس مجلسي إدارة وتحرير المؤسسة، الدكتور محمد الباز، في وفاة والده، داعين المولى عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويجعل مثواه الجنة.

وفاة والد الإعلامى محمد الباز

وودع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والده الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "الباز": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

 

نعي الدكتور محمد الباز وفاة مؤسسة الدستور

الأكثر قراءة

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

استعدادًا لحفل اليوبيل.. تعرف على تاريخ إنشاء وتطور إكليريكية المُحرق

"الدستور" تنعى والد الإعلامى الدكتور محمد الباز

"الدواء" تشدد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التى يسببها نقص تدفق الدم فى الشرايين

"الصحة" تكشف أهمية لقاح "التهاب الكبد B" والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

مصادرة 591 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)