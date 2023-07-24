بينها "ثورة يوليو والأغنية الوطنية" بمكتبة مصر الجديدة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الإثنين 24 يوليو 2023، بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة “الدستور” الثقافية.

ففي السادسة مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حفل توقيع ومناقشة ديوان “دوبامين”، للشاعر أحمد الشيخ، ويناقش الديوان الكاتبة رانيا ثروت، وتدير الأمسية الكاتبة جيهان حسين.

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة روايته الصادرة مؤخرا بعنوان "بنات بالتيمور".

ويناقش الرواية كل من: القاص والمترجم والناقد أسامة جاد، القاص أسامة ريان، الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، وتقدم الأمسية الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي.

يوليو 52 ويونيو 2013 ونظرة على مصر بملتقى الهناجر الثقافى

وفي السابعة والنصف مساء، وضمن أنشطة ملتقى الهناجر الثقافى، يعقد لقاء بعنوان "يوليو52 ويونيو 2013 ونظرة على مصر"، وذلك بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

ويشارك في اللقاء كل من الدكاترة: دكتور عاصم الدسوقي، خلف الميري، علاء جانب، هدى زكريا، إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.

وتدير الملتقى دكتورة ناهد عبد الحميد، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة كنوز بقيادة الفنان محمود درويش.

ــ السمك الذهبي في معهد جوته الألماني

وفي السابعة مساء، يعرض بنادي سينما معهد جوته الألماني بالدقي، الفيلم الروائي الطويل “السمك الذهبي”، والفيلم إنتاج ألماني 2019، وتبلغ مدة عرضه 112 دقيقة، إخراج أليريزا جولافشان، ويعرض الفيلم مصحوبا بترجمة للعربية.

تدور أحداث الفيلم حول “أوليفر”و والذي ينتهي به الأمر، مديرا لمحفظة استثمارية، من قمة النجاح إلى شخص قعيد، فقد أصيب بشلل نصفي بعد تعرضه لحادث سيارة مروع. يواجه أوليفر مشكلة أخرى غير جسده المصاب ووضعه الذي يراه مهينا كونه "معاقا". عليه أن يسارع في نقل أمواله غير الشرعية من سويسرا إلى بر الأمان بعيدا عن السلطات الألمانية. ليس هناك أفضل من تنظيم رحلة علاج بمساعدة الجِمال في سويسرا للمعاقين الذين يتقاسمون سكنا مشتركا يسمونه "السمك الذهبي".

ــ أنشطة بيت السناري الأثري

وفي الحادية عشر صباحا، تعقد ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، تعقد ورشة حكي وقراءة تفاعلية لمجموعة مختارة من قصص الحيوانات التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي في ديوانه الخاص بالأطفال، مصحوبة بنشاط قراءة الأطفال للقصائد وشرحها لهم لتنمية مهاراتهم اللغوية وحس التذوق الشعري. يقدم الورشة الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، وهي موجهة للأطفال من سن 7 إلى 12 سنة.

يليها في السابعة مساء، ندوة بعنوان "سيرة أمير الدهاء.. السلطان قايتباي"، يحاضر فيها الباحث التاريخي عماد أبو العلا، ويدير اللقاء المخرج والمصور شريف إسماعيل، بحضور الباحث الأثري عماد عثمان مهران، ومجموعة من المثقفين والمهتمين بالتراث والتاريخ.

تدور الندوة حول سيرة ومسيرة السلطان قايتباي، وأشهر وأهم أعماله، مع التركيز على الآثار العمرانية التي تركها.

ــ ثورة يوليو والأغنية الوطنية

وفي السادسة مساء وحتي الثامنة، تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن في شارع العروبة، أمسية بعنوان “ثورة يوليو والأغنية الوطنية”، وضيف اللقاء الخبير التربوي دكتور كمال مغيث، ويتحدث عن دور الأغنية الوطنية في بث الحماسة بين جماهير المصريين، في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، وأهم رموز الفنانين ممن قدموا هذه الأغاني الوطنية.

ــ أنشطة معرض الإسكندرية للكتاب

كما تتواصل اليوم الأثنين، فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته العشرين، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية وتستمر فعالياته حتي 26 يوليو الجاري.

تبدأ أجندة البرنامج الثقافي في الثانية عشرة ظهرا وحتي الثانية، بلقاء يعقد في قاعة الوفود بعنوان “حول الذكاء الاضطناعي”، بمشاركة كل من الدكاترة: محمود حجازي، محمد زهران، حسين أمين، مها بالي، سلمي الغيطاني، ويديرها أحمد عصمت.

وفي الثالثة وحتي السادسة مساء، تحتضن قاعة اجتماعات “E”، ورشة عمل بعنوان “اقتناص الخيال”، اليوم الثاني، والتي يقدمها الشعر الروائي وليد علاء الدين.

وفي الرابعة وحتى السادسة، تعقد بقاعة الوفود، ندوة بعنوان “السطو علي التاريخ المصري .. المركزية الأفريقية نموذجا”، يتحدث فيها وليد فكري، وتقدمها دكتورة رضوي زكي.

ومن الخامسة وحتى السابعة، يستقبل المسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، أمسية شعرية، بمشاركة كل من الشعراء: أماني محفوظ، أحمد شعران، آيات الجندي، جني أيمن، لينا محمد، مريم حلمي، وفاء إبراهيم.

يعقبها في السابعة وحتى التاسعة، لقاء بعنوان “الرياضة ومحاربة التطرف”، بمشاركة كل من: نجلاء خليل، علي خليل، رولا سامح، محمد أسامة، ويقدمها حسام أبو العلا. وذلك بقاعة الأغراض المتعددة بالمكتبة.