60% من حاجزى التذاكر أجانب.. مفاجآت حول حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

قال الدكتور سراج المدير التنفيذي لشركة "تيكتس مارشيه" المسئولة عن بيع تذاكر حفل الرابر الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، إن الشركة لديها التصاريح، لكن لا يسمح لهم بالدخول لمنطقة الهرم لتنظيم الحفل، مردفا: "محتاجين رد واضح هل الحفل سيقام أم لا، وإن كان هناك رفض لابد أن يكون مسبب، لأنه سيعلن للعالم".

3 آلاف أجنبي من 54 دولة يحضرون حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

وكشف أن أكثر من 3 آلاف أجنبي من 54 دولة، حجزوا تذاكر لحضور حفل الرابر الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، ويمثلون 60% من نسبة الحضور بالحفل الذي يستوعب 6 آلاف شخص تقريبًا، مردفا: "مينفعش يجوا ونقولهم آسفين، لازم الرد سريعا".

وأردف: "الحفل يوم 28 الجمعة القادمة، معانا كل التصاريح، وكل الجهات ترمي الكرة في ملعب الأمن، محتاجين يعطينا موافقة، أو رفض مسبب للعلن، وأي قرار هننفذه، لأن العالم محتاج يفهم حفل باستثمارات بعشرات الملايين تبث للعالم كله، اترفض ليه؟".

ترافيس أعلن أنه لن يقدم أغانيه القديمة مرة أخرى

ولفت إلى ان ترافيس سكوت، أحيى بالأمس حفل في ميامي، ولم يحدث فيها أي شئ مما أثير من تقديم قرابين، وأعلن أنها آخر مرة يقدم فيها أغانيه القديمة، وأنه سيقدم أغانيه الجديدة من مصر الجمعة القادمة.

وعما أثير من قيامه بطقوس عبدة الشيطان، قال إن ترافيس سكوت، رد رسميا ونفى وقال ديانته، وإنه يتعبد في الكنيسة بصفة دورية، رغم أنه لا يوجد أي فنان في الغرب يمكن أن يحرج أو ينكر توجهاته من أجل حفل.