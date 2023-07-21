نقيب الموسيقيين: إقامة حفل "ترافيس سكوت" مرهون بالموافقات الأمنية

قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن السوشيال ميديا لا تحركه في اتخاذ قراراته كنقيب للموسيقيين، موضحًا أنه رهن قرار إقامة حفل المطرب ترافيس سكوت بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

وعن كواليس الحفل والتراخيص، أوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه كان في سيارته وجاء إليه تليفون من شركة تنظيم حفلات، تتعامل مع النقابة منذ فترة طويلة، ولا يوجد حولها أي مشاكل، وطلبت الشركة إقامة حفل لترافيس سكوت، وتم الاتفاق على الرسوم المطلوبة، منوها أنه في هذه الأثناء لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت.

وأضاف مصطفى كامل أن الفترة الأخيرة وجدت حالة من الانزعاج من إقامة هذا الحفل من جمهور السوشيال ميديا، والمواقع الصحفية، والبرامج التليفزيونية، وبالتدقيق وجد عدد كبير من الفيديوهات لحفلات ترافيس سكوت وبها حوادث غريبة ووفيات، وبعد الفحص تم إصدار قرار بمنع إقامة الحفل إلا في حالة الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأمنية.

وتابع: "عاوز أقول للجمهور إن نقابة المهن الموسيقية ليست فقط الجهة الوحيدة صاحبة القرار في إقامة الحفلات، ولكن هناك جهات أخرى يجب أن توافق أو ترفض إقامة الحفلات خاصة حفلات المطربين الأجانب".

ولفت إلى أنه سيخطر الجهة المنظمة للحفل بأنه في حالة عدم موافاة النقابة بالموافقات الأمنية على الحفل، سيكون قرار النقابة بإصدار ترخيص للحفل لاغيا.