عميد حقوق إسكندرية لطلابه: مستعد لإحضار الورقة الفارغة

علّق د.محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، على أزمة حجب نتيجة كلية الحقوق، مؤكدًا أن كل ما نشر عن حجبها “غير صحيح”.

أضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"نتيجة كلية الحقوق لم يتم حجبها، ولا بدّ للجميع أن يعلم أن درجات الرأفة في كلبة الحقوق تمنح لتغيير حالة الطالب من راسب إلى متخلف بمادة أو مادتين وليس من حق كل طالب الحصول على درجات الرأفة كاملة.

وحول ما أثير عن حصول الطالب مازن الذي أكد أنه حصل على 32 درجة رغم تسليمه ورقته بيضاء دون إجابة قال: "مستعد لإحضار ورقة الطالب الذي قام بتسليمها فارغة وحصل على درجات".

وأعلن عميد كلية حقوق الإسكندرية نسب النجاح في الصفوف الأربعة إذ أن نسبة نجاح الفرقة الأولى بلغت 86% فيما بلغت نسبة النجاح للفرقة الثانية 60%، ونسبة النجاح للفرقة الثالثة 51%، مؤكدًا أن نسبة النجاح للفرقة الرابعة بلغت 60%.

وكشف عميد حقوق الإسكندرية عن السبب الحقيقي وراء عدم إعلان نسب النجاح للفصل الدراسي الأول، قائلاً: "قواعد الرأفة لاتنطبق على نتائج الفصل الدراسي الأول؛ لأنها تكون نتائج معلقة، أي محتملة، وحتى لا تحدث بلبلة ببعض النتائج بين الطلاب، قررنا أن تعلن النتائج مرة واحدة".