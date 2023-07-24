الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عميد حقوق إسكندرية لطلابه: مستعد لإحضار الورقة الفارغة

حقوق إسكندرية
حقوق إسكندرية

علّق د.محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، على أزمة حجب نتيجة كلية الحقوق، مؤكدًا أن كل ما نشر عن حجبها “غير صحيح”.

أضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"نتيجة كلية الحقوق لم يتم حجبها، ولا بدّ للجميع أن يعلم أن درجات الرأفة في كلبة الحقوق تمنح لتغيير حالة الطالب من راسب إلى متخلف بمادة أو مادتين وليس من حق كل طالب الحصول على درجات الرأفة كاملة.

وحول ما أثير عن حصول الطالب مازن الذي أكد أنه حصل على 32 درجة رغم تسليمه ورقته بيضاء دون إجابة قال: "مستعد لإحضار ورقة الطالب الذي قام بتسليمها فارغة وحصل على درجات".

وأعلن عميد كلية حقوق الإسكندرية نسب النجاح في الصفوف الأربعة إذ أن نسبة نجاح الفرقة الأولى بلغت 86% فيما بلغت نسبة النجاح للفرقة الثانية 60%، ونسبة النجاح للفرقة الثالثة 51%، مؤكدًا أن نسبة النجاح للفرقة الرابعة بلغت 60%.

وكشف عميد حقوق الإسكندرية عن السبب الحقيقي وراء عدم إعلان نسب النجاح للفصل الدراسي الأول، قائلاً: "قواعد الرأفة لاتنطبق على نتائج الفصل الدراسي الأول؛ لأنها تكون نتائج معلقة، أي محتملة، وحتى لا تحدث بلبلة ببعض النتائج بين الطلاب، قررنا أن تعلن النتائج مرة واحدة".

عميد حقوق الإسكندرية أزمة جامعة الإسكندرية كلية حقوق جامعة الإسكندرية أزمة رسوب طلاب حقوق حجب نتيجة حقوق الإسكندرية

الأكثر قراءة

60% من حاجزى التذاكر أجانب.. مفاجآت حول حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

براتب 3500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب

عميد حقوق إسكندرية لطلابه: مستعد لإحضار الورقة الفارغة

حريق يلتهم شقة تحت التشطيب بمنطقة التجمع الأول

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية لـ«الدستور»: ثورة 23 يوليو كانت بداية نشأة الجمهورية الأولى

بعد أكبر عملية إجلاء فى اليونان.. استمرار حرائق الغابات لليوم السادس بجزيرة رودوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)