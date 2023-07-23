كامل الوزير: مصر "لم ولن" تبيع قطارًا أو ميناء أو محطة سكة حديد

حذّر الفريق كامل الوزير، وزير النقل من الشائعات المغرضة ضد الدولة، قائلاً: "مصر لم ولن تبيع محطة سكة حديد أو ميناء أو قطارًا".

وقال الوزير، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نحن فقط تعاقدنا مع شركات مصرية أو عالمية للتشغيل والإدارة مقابل جزء من الإيرادات".

أضاف: "أبواق الشر والمغرضين يبثون الشائعات ضد مشروعات الدولة القومية"، موضحًا أنه يتم تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات وفقًا لرؤية المؤسسات المصرية والدولية.