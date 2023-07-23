الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كامل الوزير: مصر "لم ولن" تبيع قطارًا أو ميناء أو محطة سكة حديد

كامل الوزير
كامل الوزير

حذّر الفريق كامل الوزير، وزير النقل من الشائعات المغرضة ضد الدولة، قائلاً: "مصر لم ولن تبيع محطة سكة حديد أو ميناء أو قطارًا".

وقال الوزير، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نحن فقط تعاقدنا مع شركات مصرية أو عالمية للتشغيل والإدارة مقابل جزء من الإيرادات".

أضاف: "أبواق الشر والمغرضين يبثون الشائعات ضد مشروعات الدولة القومية"، موضحًا أنه يتم تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات وفقًا لرؤية المؤسسات المصرية والدولية.

كامل الوزير وزير النقل مصر محطة سكة حديد الفريق كامل الوزير

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