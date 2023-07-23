الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

سرطان المريء.. عوامل الخطر والأعراض ونصائح الوقاية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يمكن أن يحدث سرطان المريء لأي شخص ويمكن رؤيته في أي مكان في المريء، ومن خلال هذا التقرير، نستعرض كل ما تحتاج لمعرفته حول عوامل الخطر والأعراض والتشخيص والعلاج ونصائح الوقاية من سرطان المريء.

 

بحسب hindustantimes»»، فإنَّ سرطان المريء يبدأ عادة في الخلايا المبطنة للمريء من الداخل، ويمكن أن يحدث لأي شخص ويمكن رؤيته في أي مكان في المريء، حيثُ تتمثل عوامل الخطر لهذا النوع من السرطان في عسر البلع، وفقدان الوزن غير المقصود، وألم في الصدر، وضغط أو حرقان، وتفاقم عسر الهضم أو حرقة المعدة، والسعال، وبحة في الصوت، ويجب ألا يؤخر الشخص، العلاج بمجرد ملاحظة هذه الأعراض.

 

وبالنسبة للمضاعفات، فتكون عدم القدرة على طلب العلاج في الوقت المناسب، والذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، حيثُ سيواجه المرء مشاكل مثل انسداد المريء ولن يتمكن الطعام والسائل من المرور عبر المريء، علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب سرطان المريء المتقدم الألم ولن يتمكن الشخص من القيام بأنشطته اليومية بسهولة، كما يمكن أن يؤدي سرطان المريء أيضًا إلى حدوث نزيف.

 

ووفقًا لـ hindustantimes»»، عن التشخيص، فهناك طُرق مختلفة لتشخيص هذا النوع من السرطان هي الأشعة المقطعية، والموجات فوق الصوتية بالمنظار، والخزعة، وتنظير المريء والمعدة والاثنا عشر (EGD).


وعن كيفية الوقاية من هذا السرطان، يجب الإبتعاد عن التدخن والكحولات، وتضمين الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبقول والعدس في النظام الغذائي، مع محاولة تجنب الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والمعلبة، كما تُساعد ممارسة الرياضة يوميًا والحفاظ على الوزن الأمثل، في محاربة سرطان المريء.

 

وبحسب hindustantimes»» فلابد من إبلاغ الشخص المُصاب عن أي تغييرات غير طبيعية للطبيب دون أي تردد، حيثُ العلاج في الوقت المناسب هو مفتاح إدارة السرطان وتحسين نوعية الحياة.

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