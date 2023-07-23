الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. صناع مسرحية "تشارلي شابلن" ضيوف منى الشاذلي

صناع تشارلي شابلن
صناع تشارلي شابلن

يحل أبطال وصناع مسرحية "تشارلي شابلن" ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل، على قناة cbc.

خلال اللقاء، يحكي مدحت العدل مؤلف المسرحية الغنائية عن كواليس كتابته للعرض الذي خاضه على سبيل التحدي، وكيف كان لشابلن فضل عليه خلال كتاباته لسيناريوهات بعض أفلامه.

ويروي أحمد البوهي مخرج العرض حلمه بتنفيذ مسرحية ميوزيكال بشكل جديد على المسرح المصري، وكيف أن "تشارلي" احتاجت منه رحلة بحث مضنية للوقوف على تفاصيل غير نمطية في حياة أحد أشهر فناني العالم على مر التاريخ.

ويكشف محمد فهيم الذي أدى دور البطولة عن حلمه القديم بتقديم شخصية الكوميديان الأشهر بالسينما، وكيف أنه خاض تجارب وتحضيرات لتقديم شابلن قبل 10 سنوات كاملة.

ويعبر الملحن إيهاب عبد الواحد عن سعادته بخروج المسرحية للنور، معتبرا شابلن مغامرة فنية تستحق الاحتفاء.

وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن" جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.

cbc أبطال وصناع الخميس المقبل السينما الصامته الملحن إيهاب عبد الواحد برنامج معكم منى الشاذلي

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