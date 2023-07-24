المركزى العراقى يعتزم استئناف بيع الدولار النقدى عبر المصارف المجازة فى نينوى

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأحد، استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن تلك الخطوة جاءت بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن شياع السوداني اجتمع، الأحد، بمحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، بحضور المستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه؛ ليأخذ دوره في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء استمع إلى إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة".

وكشف محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع، وفق البيان، "عن نية البنك استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى".

الاحتياطات الأجنبية

وفي وقت سابق، أعلن نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال: إن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".

وأكد في السياق أن "هناك فرص كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".