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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المناطق الصحراوية ووقود السيارات.. تحذيرات هامة بشأن ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجه شديدة الحرارة تشهدها مصر خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم وتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٧/٧/٢٠٢٣، وذلك نتيجة أزدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و55 درجة مئوية وارتفاع نسبة الرطوبة السطحية.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد، على أنَّ هذه الموجة الحارة ستكون شديدة عن سابقها، مشددة على عدم الخروق نهارًا إلا عند الضرورة، مع عدم التعرض لآشعة الشمس المُباشرة، وفيما يلي بعض التحذيرات والتنبيهات التي يجب مراعاتها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

- يجب إخلاء السيارات من:

  1. المواد الغازية.
  2. القداحات.
  3. المشروبات الغازية.
  4. العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
  5. يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).
  6. عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.
  7. تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
  8. عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
  9. عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

 

- يجب الانتباه فى المناطق الصحراوية من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.
- الإكثار من شرب الماء والسوائل.
- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.
- الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.
- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.
- البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.

الأرصاد هيئة الارصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

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