لاكاى يضيف ثانى أهداف بيراميدز فى شباك الأهلى

أضاف فاخري لاكاي الهدف الثاني لصالح بيراميدز في شباك الأهلي في الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 77 بعد كرات متبادلة بين محمود أوكا وفاخري لاكاي وضعت الأخير في انفراد تام بالمرمى فراوغ الأخير الشناوي، ثم ترك الكرة تمر إلى المرمى الخالي.

أحداث الشوط الأول

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة 28 ببطولة الدوري، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي سيطر على المباراة من البداية من أجل تسجيل هدف مبكر.

في الدقيقة 4، نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد الضاوي إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 14 تسديدة من كريم الدبيس لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء ردت من أحمد سامي مدافع بيراميدز.

أخطر فرصة في المباراة كامنت من نصيب بيراميدز في الدقيقة 16 بعد تسديدة صاروخية من محمود صابر لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن.

الأهلي أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 20 بعد تسديدة من كريستو من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

نفذت الركلة الركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء من محمود صابر، ولكن أبعدها خالد عبدالفتاح إلى ركنية أخرى من جهة اليمين.

جاء هدف بيراميدز في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين حاول محمد عبدالمنعم إبعادها، ولكنه أسكنها يسار مرماه بالخطأ.

مصطفى فتحي كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد تسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي أجرى تغييرين بنزول أحمد عبد القادر وديانج بدلا من كريستو ومحمد فخري.

الأهلي بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقىة 52 تسديدة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس أحمد الشناوي من يسار مرماه.

كرة عرضية من أحمد عبدالقادر من جهة اليسار حاول محمد شريف استلامها داخل منطقة الجزاء، ولكن طالت الكرة من الأخير ووصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

أحمد عبد القادر مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء، ثم سدد كرة أبعدها الشناوي إلى ركلة ركنية.

الأهلي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 55 بعد كرة ساقطة من أحمد عبدالقادر من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.