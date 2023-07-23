الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مى كساب تعلن موعد عزاء والدها بالتجمع الخامس

مي كساب
مي كساب

كشفت الفنانة مي كساب عن موعد عزاء والدها الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد فترة من الصراع مع المرض دخل على إثرها أحدث المستشفيات في حالة حرجة حتى غيبه الموت اليوم.

وكتبت مي، قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "عزاء المغفور له بإذن الله والدي الأستاذ محمود حنفي كساب المحامي يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بقاعة الروضة سعيكم مشكور جميعا".

وشيع عدد من الفنانين ونجوم الفن بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر ظهر اليوم جنازة والد الفنانة مي كساب الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتواجد من الفنانين منهم الفنان إيهاب فهمي والمخرج معتز التوني والفنان منير مكرم والفنان أحمد فهيم وعدد من الفنانين كما تواجد مطرب المهرجانات أوكا بجوار زوجته مي كساب وظهر عليه علامات الحزن الشديدة خلال تواجده بالمسجد.

أعلنت الفنانة مي كساب، على صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وفاة والدها، فجر اليوم.

وقالت كساب، في المنشور: "أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة".

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