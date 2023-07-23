"صناعة الخبز في مصر".. ندوة بالمتحف المصري الأربعاء

ينظم المتحف المصري بالتحرير، ندوة بعنوان : "صناعة الخبز في مصر"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

صناعة الخبز في مصر

ويقدمها الباحثة نعمات موسى، كبير أمناء بالمتحف المصري، وتقام الندوة بقاعة 39.

ارتبط غذاء المصريون القدماء بالخبز، حتى أنهم استخدموه في جميع أكلاتهم، وسجلوا مكوناته على أعمدة وجدران المعابد، ونستعرض في السطور التالية، أنواع الخبز عند المصري القديم الذي برع في اختراعه وصنعه منذ الالاف السنين.

فيرجع أقدم ذكر للخبز في النصوص والأختام المصرية القديمة لعصر بداية الأسرات، ونظرًا لأهمية الخبز عند المصري القديم، فقد صنع منه العديد من الأشكال والأنواع.

وتنوعت أشكال أنواع الخبز ما بين المستدير والبيضاوي والملفوف ومخروطي الشكل، كذلك اختلفت أنواع الدقيق المستخدم في تلك الصناعة ما بين القمح والشعير، وقد أضاف المصري القديم العسل والفواكه المجففة لعمل الخبز الحلو.

المتحف المصري بالتحرير

يحتوي المتحف المصري، على أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم، فهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، يقدم المتحف آثار مصرية كبيرة تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

وافتتح الخديوي عباس حلمي الثاني المتحف في عام 1902، وأصبح معلمًا تاريخيًا في وسط القاهرة، ومكانًا لأروع قطع الآثار المصرية القديمة، وسبق ووقع الاختيار على المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغنون، من خلال مسابقة دولية في عام 1895.

ويقدم المتحف قطع آثرية لا مثيل لها منها المجموعة الجنائزية ليويا وتويا، وبسوسينيس الأول وكنوز تانيس، ولوحة نارمر التي تخلد توحيد مصر العليا والسفلى تحت ملك واحد، وهي من بين القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن في المتحف، كما يحوي المتحف أيضًا تماثيل أثرية للملوك العظماء، خوفو، خفرع، ومنكاورع بناة الأهرام في هضبة الجيزة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البرديات والتوابيت والحلي المميزة.