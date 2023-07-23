بعد حديث رامى جمال.. ما الأسباب التى تؤخر الإنجاب عند الأزواج؟

الإنجاب حلم يراود كثيرًا من الأزواج، خصوصًا في المجتمعات الشرقية التي تولي أهمية كبيرة للأبناء والأحفاد، لكن في بعض الأحيان، قد يتأخر الإنجاب أو يصعب تحقيقه بسبب مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية تؤثر على الخصوبة عند الرجال والنساء.

أحدثت هذه المشكلة ضجة إعلامية مؤخرًا، بعد أن كشف الفنان رامي جمال عن أنه يعاني من صعوبة في الإنجاب، وأن زوجته لا تعاني من أي مشكلة في الخلفة.

قال رامي جمال، خلال ظهوره في برنامج "حبر سري"، إنه كان يتمنى أن يكون له ابن يكمل اسمه، لكنه راضٍ بقضاء الله وقدره، وأن زوجته تقف إلى جانبه ولا تفكر في تركه، ففي السطور التالية نقدم الأسباب وراء تأخر الإنجاب.

الأسباب التي تؤخر الإنجاب عند الرجال والنساء:

من جانبهم، أكد الخبراء بموقع "nlm" أنه قد تكون هناك أسباب عضوية تؤثر على خصوبة الرجل أو المرأة، مثل اضطرابات في الغدد الصماء، أو التهابات في الأعضاء التناسلية، أو انسداد في قنوات المني أو قناة فالوب، أو وجود أورام أو تكيسات في المبيض أو الخصية، أو اضطرابات في التبويض أو نزول المشيمة.

ونوه الخبراء بأن هناك أسباب وراثية تؤثر على خصوبة الزوجين، مثل اضطرابات في عدد أو شكل أو حركة الحيوانات المنوية، أو وجود صفات وراثية غير متطابقة بين الطرفين.

وأضاف الأطباء أن هناك أسبابًا سلوكية أيضًا تؤثر على خصوبة الزوجين، مثل التدخين، أو شرب الكحول، أو تعاطي المخدرات، أو التعرض للإشعاعات، أو ارتداء ملابس ضيقة.

هل هناك علاج لمشكلة تأخر الإنجاب بين الأزواج؟

يمكن علاج مشاكل الإنجاب في كثير من الحالات، بحسب سبب المشكلة ودرجتها، حيث يوجد عدة خيارات للعلاج، والتي يرصد الخبراء بعضًا منها.

العلاج الدوائي: يمكن استخدام بعض الأدوية لتحسين وظائف الغدد الصماء، أو تنشيط المبايض، أو زيادة إنتاج الحيوانات المنوية، أو علاج التهابات أو عدوى في الأعضاء التناسلية.

العلاج الجراحي: يمكن إجراء عمليات جراحية لإصلاح بعض التشوهات أو الانسدادات في قناة فالوب، أو المبيض، أو الرحم عند المرأة، أو في قنوات المني، أو الخصية، أو دوالي الخصية عند الرجل.

التلقيح الصناعي: يتم في هذه الطريقة حقن عينة من المني مباشرة في رحم المرأة في وقت التبويض، لزيادة فرص حدوث الإخصاب.

التلقيح المجهري: يتم في هذه الطريقة استخراج بويضة من المبيض وحيوان منوي من الخصية، وإخصابهما خارج الجسم في مختبر، ثم زرع البويضة المخصبة في رحم المرأة.